Usa, il collegio elettorale conferma la vittoria di Biden

Il collegio elettorale ha concluso la sua votazione senza alcuna sorpresa o defezione, confermando la vittoria di Joe Biden con 306 voti, contro i 232 di Donald Trump. Il quorum per essere eletto presidente è di 270 elettori. “La vittoria è chiara”, “la volontà del popolo ha prevalso”, ha detto Biden parlando alla nazione dalla sua Wilmington, invitando l’avversario a riconoscere la sconfitta. Prime crepe tra i repubblicani con diversi esponenti del Gop che incoronano Biden invitando a rispettare il processo costituzionale. Donald Trump ha intanto

silurato via Twitter il ministro della Giustizia William Barr, caduto in disgrazia dopo aver negato i brogli di massa nell’election day.

