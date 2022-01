Usa: incendi Colorado, tre persone disperse

Condividi l'articolo

Tre persone risultano disperse dopo gli incendi che giovedì hanno distrutto quasi un migliaio di case nello stato americano del Colorado, hanno reso noto ieri sera le autorità.

“Siamo fortunati a non avere un elenco di 100 dispersi. Ma sfortunatamente abbiamo tre persone di cui è stata confermata la scomparsa”, ha detto lo sceriffo della contea di Boulder, Joe Pelle, in conferenza stampa.

Almeno 991 case sono state distrutte dalle fiamme che hanno devastato interi quartieri di Superior e Louisville, due città vicino a Denver, la principale città dello stato, costringendo decine di migliaia di persone a fuggire.

Le nevicate di venerdì hanno fermato la propagazione dell’incendio, ma hanno anche complicato la ricerca delle persone scomparse. “Gli edifici in cui potrebbero trovarsi queste persone sono stati completamente distrutti e ora sono ricoperti dalla neve”, ha detto Pelle. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte