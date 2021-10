Usa: Mike Tyson, ‘costretto a vaccinarmi per lavorare’

Condividi l'articolo









“Sono stato costretto a fare il vaccino”. A parlare è Mike Tyson il quale in un’intervista a Usa Today ha detto di non aver avuto scelta e ha dovuto cedere. La leggenda della boxe ha detto che ha dovuto vaccinarsi in modo da poter viaggiare e continuare a lavorare.

“Non l’ho fatto volentieri – ha spiegato -. Avevo un po’ di apprensione. Ho dovuto cedere perché viaggio a livello internazionale e se non viaggio non si mangia. Ho deciso quindi di correre il rischio e vaccinarmi”.



