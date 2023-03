Usa: Nashville, Biden ordina bandiere mezz’asta per vittime

Condividi l'articolo

Il presidente americano Joe Biden ha ordinato bandiere a mezz’asta alla Casa Bianca e in tutti gli edifici pubblici Usa fino al 31 marzo in onore delle vittime della strage della scuola di Nashville.

Nashville, l’irruzione nella scuola ripresa dalle telecamere di sorveglianza

La polizia ha fatto intanto sapere che Audrey Elizabeth Hale, l’ex alunna di 28 anni che ieri ha attaccato la sua ex scuola uccidendo sei persone, fra cui tre bambini di nove anni, prima di essere a sua volta uccisa dalla polizia intervenuta sul posto, non aveva precedenti penali. La donna ha compiuto, è stato spiegato, un atto mirato messo a punto dopo aver sorvegliato e studiato nel dettaglio le piantine e le mappe della scuola. La polizia ha riferito di aver sentito il padre della donna.

Secondo la polizia, la donna era “risentita” dall’aver dovuto frequentare una scuola cristiana. La 28enne – che si identificava come transgender e si era laureata lo scorso anno al Nossi College of Art e, secondo il suo profilo LinkedIn, era una grafica che disegnava loghi per aziende – aveva considerato almeno un’altra scuola come possibile bersaglio del suo attacco, ma aveva alla fine optato per quella cristiana di Covenant perché aveva meno sicurezza.

“Era una ragazza molto dolce“, una ragazza “normale, forse un po’ troppo tranquilla”. così l’hanno descritta i suoi vicini di casa. “Penso che i genitori di Audrey siano scioccati come tutti noi nel vicinato. Non c’è nulla che mi avrebbe mai portato a pensare che sarebbe stata capace di un gesto simile o che lei o la sua famiglia avessero avuto accesso a una pistola”, ha detto un vicino ad alcuni media americani.



