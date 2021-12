Condividi l'articolo

(ANSA) – WASHINGTON, 17 DIC – Pfizer ha completato la sua

richiesta alla Food and Drug Administration (Fda) per ottenere

l’approvazione del suo vaccino anti Covid per i bambini dai 12

anni (finora l’ok e’ stato dato dai 16 anni in su). Lo ha

annunciato la casa farmaceutica sostenendo che gli ultimi dati

dimostrano che il vaccino e’ efficace al 100% nel prevenire i

sintomi del Covid nei bambini sino a quattro mesi dopo la

seconda dose. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte