Usa: rivoluzione alla Camera, deputati in aula con i loro bebè

In aula alla Camera con in braccio i loro bambini appena nati. Due deputati democratici hanno affrontato così la maratona in Congresso per l’elezione dello speaker della Camera. Jimmy Gomez e Joaquin Castro si sono presentati con i loro figli, nati solo qualche settimana prima, in passeggino.

Le foto dei due sorridenti sono divenute virali e sono un segnale del cambio dei tempi anche in Congresso, dove alla Camera fino al 2011 non c’erano neanche i bagni per donne.

Grazie a suo figlio, Castro si è accorto anche che nei bagni per deputati uomini della Camera non ci c’è un fasciatoio e si è impegnato a porre rimedio a questo.



