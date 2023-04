Usa: sale a 25 il numero delle vittime dei tornado

Condividi l'articolo

Continua a salire il bilancio delle vittime di una serie di violenti tornado che si sono abbattuti sul Midwest e il sud degli Stati Uniti. Sono diventati 29 i morti al momento dopo che a Memphis, in Tennessee, sono stati trovati senza vita due bambini e un uomo. Lo riportano i media americani. Sempre nello stesso stato, ma nella contea di McNairy, altre due persone sono dichiarate morte, oltre alle sette vittime già segnalate ieri, mentre in un campeggio nel parco di McCreek, in Indiana, sono stati ritrovati i cadaveri di una coppia.

