Usa: Serena Williams investe in squadra di calcio femminile

(ANSA) – NEW YORK, 22 LUG – Serena Williams e Natalie

Portland si lanciano nel mondo del calcio e investono in una

nuova squadra femminile a Los Angeles. Secondo la National

Women’s Soccer League il team potrà unirsi alla lega nel 2022.

Nel gruppo di investitori, il primo a maggioranza femminile, ci

sono, tra gli altri, anche la figlia della Williams Alexis

Olympia Ohanian di soli due anni e il marito Alexis Ohanian,

co-fondatore di Reddit.

“Oggi – ha detto la Portman – annunciamo il primo gruppo di

proprietà e guidato da una maggioranza di donne. Sono entusiasta

di avere l’opportunità di essere socia con questo team

incredibile di persone per portare una squadra a Los Angeles”.

Tra gli altri investitori anche Eva Longoria, Uzo Aduba,

Jennifer Garner e Jessica Chastain. (ANSA).



