Usa: sondaggio, maggioranza americani frustrata da Biden

Condividi l'articolo

(ANSA) – NEW YORK, 16 GEN – La metà degli americani si sente “frustrata” e “delusa” dall’amministrazione Biden, di cui non

approva la gestione dell’economia, dell’immigrazione, della

criminalità e dell’inflazione. Il presidente, il cui gradimento

è al 44%, perde consensi anche sulla lotta al Covid, con il 51%

che ritiene non stai facendo un buon lavoro. E’ quanto emerge da

un sondaggio di Cbs, secondo il quale il 65% degli interpellati

è convita che l’amministrazione non stia prestando abbastanza

attenzione alla corsa dei prezzi.

Il nuovo sondaggio arriva mentre Biden si avvia a chiudere

il suo primo anno alla Casa Bianca. Il presidente terrà una

conferenza stampa il 19 gennaio, alla vigilia del suo

insediamento. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte