Usa: sparatoria in una scuola in Iowa, avvertiti undici colpi

C’è stata una sparatoria fuori da un liceo a Des Moines, in Iowa, e tre adolescenti sono stati feriti gravemente. Lo riporta la polizia precisando che “ci sono stati dei fermi”. La scuola, l’East High School, è stata messa in lockdown e gli abitanti della zona sono stati invitati a rimanere nelle proprie case, anche se la polizia ritiene che non ci sia una “minaccia in corso”.

La polizia sta indagando sul movente e la dinamica . Kaylie Shannon, una studentessa del liceo, ha raccontato che era nell’auto di un suo amico quando ha sentito “11 spari e studenti che urlavano”. Alcune persone sono state fermate come “sospetti”. Oltre ai tre ragazzi ricoverati in ospedale non ci sono altri feriti.



