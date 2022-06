Condividi l'articolo

Spari in un centro commerciale della North Carolina, non lontano da Charlotte. Un uomo ha aperto il fuoco e ferito tre persone. Nessuna è in pericolo di vita. Secondo indiscrezioni, la polizia sta interrogando “due persone di interesse” e al momento non ci sarebbero più rischi.

