Usa, suv piomba su corteo natalizio: morti e feriti

Quasi 30 persone sono rimaste ferite da un suv che ha investito ad alta velocita’ la tradizionale parata che apre le festivita’ natalizie a Waukesha, cittadina di oltre 60 mila abitanti a circa 30 km ad ovest di Milwaukee, in Wisconsin. Alcune di loro sono morte, mentre almeno 28 sono state curate, di cui 23 in ospedale: 12 sono bambini. La polizia ha riferito di aver ritrovato il veicolo e arrestato “una persona di interesse”. Le sue generalita’ sono ancora ignote, come la causa del gesto.

L’incidente e’ avvenuto a meta’ pomeriggio quando un suv di colore rosso e’ piombato a velocita’ sostenuta sulla sfilata, accelerando proprio quando si trovava dietro una banda scolastica, prima di fuggire travolgendo le barriere. Un agente ha sparato alcuni colpi contro il veicolo ma senza centrarlo. Le tragiche immagini dell’incidente sono state riprese in diretta sui social e sono rimbalzate sui network Usa. Molte persone sono state falciate, suscitando scene di panico, tra urla, pianti e fuggifuggi verso case e negozi per mettersi al sicuro. Numerose le famiglie con bambini. La zona e’ stata evacuata e isolata per alcune, poi l’allarme e’ cessato. Il timore e’ quello di un ennesimo attentato ma il capo della polizia locale, Dan Thompson, ha detto di non sapere se l’incidente sia legato al terrorismo. Non sono escluse altre ipotesi, come quella che il guidatore stesse fuggendo dopo aver commesso un altro reato, come un accoltellamento avvenuto in un’altra zona della citta’.

“Mentre stavamo tornando dalla parata abbiamo visto un suv che sfrecciava a tutta velocit√† lungo il percorso del corteo. Poi abbiamo sentito un forte boato e assordanti urla e pianti delle persone che erano state colpite dal veicolo”, ha raccontato ai media il consigliere comunale Angelito Tenorio, uno dei testimoni dell’episodio. “Poi abbiamo visto gente scappare o cessare di piangere, c’erano molte persone ferite a terra”, ha aggiunto. “Volavano corpi ovunque”, gli ha fatto eco un altro testimone. “Un incidente tragico”, ha commentato il capo della polizia locale, Dan Thompson. Il sindaco Shawn Reilly intanto ha espresso la sua solidarieta’ ai feriti e alle loro famiglie. Oggi le scuole resteranno chiuse. La Casa Bianca “sta monitorando attentamente la situazione a Waukesha” e ha espresso solidarieta’ “a tutti coloro che sono stati colpiti da questo terribile incidente”, offrendo sostegno e assistenza ai dirigenti statali e locali.

