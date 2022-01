Usa, Trump cancella la conferenza stampa del 6 gennaio

Condividi l'articolo

Donald Trump cancella la conferenza stampa in programma domani 6 gennaio, il giorno del primo anniversario dell’assalto al Congresso americano. “Parlerò di molti temi importanti nel mio comizio di sabato 15 gennaio in Arizona”, afferma l’ex presidente Usa. “Alla luce della faziosità e della disonestà della commissione d’inchiesta sul 6 gennaio, cancello la conferenza stampa in programma a Mar-a-Lago”, afferma Trump attaccando i democratici e le fake news. “E’ ormai chiaro a tutti che i media non riporteranno il fatto che Nancy Pelosi ha negato la richiesta per la Guardia nazionale o per l’esercito a Capitol Hill”, mette in evidenza l’ex presidente americano.



