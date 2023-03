Condividi l'articolo

Vittoria in tribunale per Gwyneth Paltrow. La giuria ha stabilito che non è responsabile per l’incidente sugli sci del 2016 nello Utah. A farle causa era stato Terry Sanderson, ottico in pensione, che ha accusato l’attrice premio Oscar per uno scontro che gli causò alcune costole rotte e una concussione.



