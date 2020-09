++ Usa:ambasciatore in Cina,fatti progressi significativi ++

(ANSA) – PECHINO, 14 SET – L’ambasciatore americano in

Cina, Terry Branstad, lascerà la carica agli inizi di ottobre

per fare ritorno in Iowa, lo stato americano di cui è stato

governatore a lungo. Una nota della rappresentanza diplomatica

Usa a Pechino ricorda che Branstad aveva confermato la scorsa

settimana la sua decisione al presidente Donald Trump. “Abbiamo

fatto progressi significativi e non smetteremo di insistere per

ulteriori risultati”, ha commentato l’ambasciatore in merito

alla ‘fase uno’ dell’accordo sul commercio. “Stiamo

riequilibrando il rapporto Usa-Cina in modo che sia equo e

reciproco e possa alimentare una crescita positiva in entrambi i

Paesi”. (ANSA).



—

