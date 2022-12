“Usano i nostri soldi”. La rabbia dei fuoriusciti M5s contro Conte

Condividi l'articolo

Nel giorno della vigilia di Natale ha scatenato polemiche il post di Giuseppe Conte sul bonus per la dotazione di tablet e pc per i parlamentari. “ Il MoVimento 5 Stelle, fin dal suo arrivo in Parlamento, ha fatto una cosa straordinaria, unica nel suo genere, e cioè ha operato un taglio considerevole delle indennità spettanti ai suoi eletti, restituendole alla collettività per varie finalità “, ha scritto Giuseppe Conte. E in relazione ai 5mila euro dati ai parlamentari per gli acquisti tecnologici, il leader del Movimento 5 stelle ha aggiunto: “ Ho proposto che le corrispondenti somme siano utilizzate per donare adeguate attrezzature informatiche alle scuole bisognose “.

Ma le parole di Giuseppe Conte hanno scatenato molte polemiche: “ In sostanza i deputati di questa legislatura useranno il bonus da 5.500 € per farsi i … loro! E per coprirlo, usano i soldi che abbiamo restituito noi nella scorsa! È una vergogna! Totale assoluta! “. La polemica sui soldi nel Movimento 5 stelle non è recente ma si inserisce in un contesto molto più ampio, che mette le sue radici in un contenzioso ben più datato. Tra gli altri commenti polemici sulle parole di Conte ce n’è anche un altro, pubblicato sotto il post del profilo social di Giuseppe Conte: “ Cioè Conte non ha restituito a oggi manco un euro! Ha diritto a 5.500 euro di tablet… Però per coprire quei soldi… Usa le mie restituzioni! Mica le sue! “.

Nel suo post, Giuseppe Conte ha spiegato: “ Il Movimento 5 Stelle ha 50 deputati per cui l’importo complessivo stanziato per le rispettive dotazioni informatiche corrisponderebbe a circa 250 mila euro. Siamo nella condizione di quadruplicare questo importo e portarlo a 1 milione di euro. Abbiamo già questa somma, accantonata, come pure abbiamo la possibilità di utilizzarla subito per corrispondenti donazioni a favore di scuole che necessitino di attrezzature informatiche “.

Ed è proprio questo passaggio ad aver scatenato le maggiori polemiche. Giuseppe Conte ha quindi concluso: “ Chiediamo pertanto ai nostri iscritti di pronunciarsi su questa destinazione. In caso di esito positivo del voto, provvederemo immediatamente a effettuare la donazione. Invitiamo anche le altre forze politiche a fare altrettanto “.

