Usga: il Ceo Davis annuncia l’addio

(ANSA) – ROMA, 23 SET – Mike Davis, CEO della United States

Golf Association (USGA), nel dicembre 2021 lascerà

l’organizzazione americana del “green” per perseguire la sua

passione più grande: progettare campi da golf.

“E’ il momento giusto per annunciare la mia decisione. Una

parte di me è davvero triste all’idea che questo ciclo sta per

concludersi ma sono entusiasta per quello che il futuro mi

riserverà. Non sceglierò il mio successore, ma sono certo che

chi prenderà il mio posto lo farà al meglio”. Queste le

dichiarazioni di Davis, arrivate pochi giorni dopo la

conclusione dello US Open che, per la prima volta dal 1913, s’è

giocato nel mese di settembre (e senza tifosi sugli spalti) a

causa dell’emergenza sanitaria. Davis, 55 anni, è entrato a far parte della USGA nel 1990.

Nel 2011 è succeduto a David Fay diventando il settimo direttore

esecutivo nella storia dell’organizzazione, fondata nel 1924.

Nel 2016 la nomina a CEO e ora l’annuncio dell’addio che si

consumerà tra poco più di un anno.

E ora è caccia al sostituito che verrà scelto dal comitato

esecutivo della USGA e potrebbe entrare in vigore già dal

prossimo maggio, prima dello US Open di giugno (17-20) a Torry

Pines (San Diego, Calfiornia). (ANSA).



