Usigrai: “Nessun piano, solo tagli, sciopero il 29”

“Nessun progetto, nessun piano, solo tagli, per questo l’Usigrai ha proclamato uno sciopero audiovideo per il giorno 29 dicembre, dopo l’esito negativo dell’incontro di conciliazione avuto oggi con l’azienda”. E’ quanto si legge in una nota dell’Unione Sindacale Giornalisti Rai, nella quale si sottolinea, inoltre, che “una edizione della TgR e una di RaiSport sono state cancellate senza alcun confronto”.



“Del taglio – già deciso – dell’edizione notturna della Tgr l’Usigrai ha saputo solo dalle dichiarazioni dell’Amministratore Delegato alla Commissione di Vigilanza. Di quello di Rai Sport, anche qui a cose fatte, abbiamo appreso da un inciso in una comunicazione – prosegue la nota -. Senza un piano e giustificati male, questi tagli appaiono solo come un ridimensionamento della presenza della Rai sul territorio e una penalizzazione alla qualità e alla completezza dell’informazione”. “Sciopereremo per tutelare il nostro lavoro – si legge ancora – ma anche il diritto di cittadine e cittadini di tutte le regioni e delle minoranze linguistiche ad essere informati dalla Rai servizio pubblico in modo costante e secondo i criteri fissati nel contratto di Servizio. La Rai non ha bisogno di essere depotenziata con tagli avulsi da un progetto, ma piuttosto ha bisogno di essere riformata, rilanciata, anche per arrivare più forte al prossimo imminente rinnovo del Contratto di Servizio”.



