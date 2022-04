Uss Truman in rada a Trieste sabato

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 21 APR – La portaerei USS Truman arriverà

sabato prossimo a Trieste. Pochi giorni ufficialmente per una “sosta tecnica operativa”, dopo un periodo di due mesi di

esercitazioni nel Basso Adriatico e nello Jonio con l’aviazione

militare greca. La portaerei, che resterà in rada per motivi di

pescaggio e perché i moli dove potrebbe attraccare sono occupati

da portacontainer, ripartirà mercoledì.

La notizia dell’arrivo della Truman a Trieste era circolata

nei giorni scorsi ma ora trova conferma e, secondo l’emittente

locale TeleQuattro, la presenza rientra nella logica di “scudo”

di controllo e deterrenza allestito fra Europa e Mediterraneo in

considerazione del conflitto russo-ucraino.

La portaerei fa parte del gruppo d’attacco Carrier Strike

Group 8 con al comando il contrammiraglio Curt Renshaw che,

comanda una flotta composta anche di altre 6 unità navali e 9

squadroni di velivoli. Tecnicamente, la portaerei può ospitare

fino a 7.500 soldati, è armata con 65 aerei ed elicotteri che

hanno a disposizione una pista di decollo di 330 metri.

Secondo i protocolli Nato, la Marina Militare italiana sarà

impegnata con alcune unità di supporto alla Truman. E’ inoltre

previsto anche un tavolo tecnico in Prefettura a Trieste al

quale parteciperanno esponenti del Comando militare del Nord

Italia, addetti della Capitaneria di Porto e altre

rappresentanze dello scalo. (ANSA).



