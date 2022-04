VACANZE PASQUALI NEI PARCHI COSTA IN ROMAGNA: A OLTREMARE DI RICCIONE FESTA PER LA NASCITA DI BLANCO IL CUCCIOLO DI WALLABY  

Condividi l'articolo

A ITALIA IN MINIATURA A RIMINI SI NAVIGA E SI VOLA

ALL’ACQUARIO DI CATTOLICA SI INCONTRANO SQUALI, LONTRE E PINGUINI

E A OLTREMARE DI RICCIONE GRANDE CACCIA ALLE UOVA

E FESTA PER LA NASCITA DI BLANCO IL CUCCIOLO DI WALLABY

Tutti gli appuntamenti nei parchi Costa Edutainment per domenica 17 e lunedì 18 aprile

La Pasqua più divertente è quella che si trascorre in famiglia nei parchi Costa Edutainment della Riviera Romagnola.

All’Oltremare Family Experience Park di Riccione le sorprese sono tantissime. Il parco per famiglie di Riccione organizza una maxi ‘Caccia alle uova’ tra scenografie e allestimenti a tema, cascate di fiori, frutta e colori. Solo in questo parco il pubblico può conoscere le leggende sul Coniglietto pasquale, sul rito della Caccia alle uova e sul significato della Primavera.

La sorpresa più bella è arrivata nell’area Australia Experience. Da qualche settimana fa capolino dal pancione di mamma wallaby Magda, un simpaticissimo cucciolo albino. Il piccolo è stata una vera gioia per tutto lo staff del parco e per il pubblico in visita. Il suo nome non poteva che essere Blanco! Il cucciolo pesa 1,5 kg e si diverte a entrare e uscire dal marsupio di Magda, in cerca di verdure da mangiare e di nuove avventure.

Tra le altre sorprese di quest’anno, lo sbarco della mascotte Ulisse, il delfino più famoso d’Italia, sul canale Tik Tok di Oltremare, per diventare un super influencer!

A Oltremare si incontrano delfini, rapaci, animali della fattoria, pony e pappagalli, ma anche i grandi alligatori. Tante le sfide da completare per tutta la famiglia con il Passaporto dell’Avventura. Per chi ama conoscere l’evoluzione della Terra basta visitare la giungla Darwin e Pianeta Terra. Sostenibilità e rispetto per l’ambiente è la tematica centrale dell’area Salva una specie, con la mostra ‘Scart’, in collaborazione con Hera. Fino a Settembre il calendario mensile di eventi prevede attività, giochi e laboratori per giornate di divertimento e educative, in piena mission Costa Edutainment.

Le vacanze pasquali all’Acquario di Cattolica sono sinonimo di incontri ravvicinati con tanti animali. Tornano nel più grande acquario dell’Adriatico, gli emozionanti appuntamenti con i pasti quotidiani di squali, pinguini, lontre, trigoni, a fianco di esperti acquaristi e biologi. L’Acquario di Cattolica è l’unico a ospitare gli squali toro, i più grandi d’Europa. Il biglietto comprende quattro percorsi al coperto che racchiudono itinerari tematici con ecosistemi marini e terrestri. Il mare è il tema del percorso Blu, che ospita migliaia di pesci e organismi, in oltre 70 vasche, e il percorso Plastifiniamola per comprendere più da vicino il problema dell’inquinamento del nostro Pianeta. Nel percorso Giallo lontre e caimani sono i protagonisti dei percorsi fluviali, serpenti, anfibi e insetti si incontrano nel Verde. Nel percorso Viola, la mostra “Abissi, terra aliena” riproduce le stravaganti forme di vita delle profondità marine più sconosciute.

Pasqua e Pasquetta a Italia in Miniatura a Rimini, in oltre 300 miniature, si racconta il paese più bello del mondo e gli angoli più famosi d’Europa dal 1970. Nel parco, oggi completamente restaurato, si gira l’Italia in un giorno solo, fra trenini sfreccianti e 5000 veri alberi in miniatura. Qui è possibile navigare a bordo di gondole, in una Venezia particolare, dove Canal Grande, Ponte di Rialto e Piazza San Marco con il Campanile, la basilica e i palazzi sontuosi sono 5 volte più piccoli della realtà! Il pubblico può anche ‘volare’ a bordo del trenino a mezz’aria Monorotaia. Per i piccoli le sfide più belle sono quelle di Scuola guida interattiva, dove si può ricevere una vera patente. A Pinocchio si compie invece un viaggio a colori alla ricerca del famoso burattino, e ci si trasforma in veri scienziati in Esperimenta. Con un piccolo extra ci si diverte a Cinemagia7D e AreAvventura.

