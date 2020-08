(ANSA) – MILANO, 30 AGO – Stanno rientrando in città i

milanesi che in questi giorni erano partiti per le vacanze. E

anche per questo in tanti, in questa ultima domenica d’agosto,

hanno approfittato del bel tempo per visitare il mercatino lungo

il Naviglio.

Grandi quantità di persone, la maggior parte comunque con la

mascherina. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte