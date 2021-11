Vaccini: a 101 anni riceve 3/a dose, Asl Bari ‘bell’esempio’

Condividi l'articolo









(ANSA) – BARI, 13 NOV – A 101 anni questa mattina si è recata

nell’hub della Fiera del Levante di Bari per sottoporsi alla

terza dose di vaccino contro il Covid-19. La signora Maria –

informa l’Asl – ha prenotato il proprio appuntamento e oggi è

stata accolta “con entusiasmo” dal personale sanitario che l’ha

accompagnata nel box dove ha ricevuto la dose di richiamo. La

Asl sottolinea “lo spirito e la voglia con la quale” la signora “ha affrontato la vaccinazione: un bell’esempio per tutte le

generazioni”. In tutto – evidenzia l’azienda sanitaria – sono

250 gli ultracentenari nel Barese che hanno deciso di fare il

vaccino.

La copertura vaccinale a Bari e in provincia è

complessivamente molto alta, con il 91% di prime dosi e l’88% di

cicli completati. Ma è soprattutto tra gli over 60 che ha

raggiunto livelli elevati, poiché riguarda il 96% dei residenti.

Tra i 70-79enni la copertura è quasi totale: il 99% ha già

ricevuto la prima dose e il 98% ha completato la scheda

vaccinale. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte