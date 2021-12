Vaccini: a dicembre 5,1 mln somministrazioni, superato target

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 DIC – Sono state 478.058 le dosi di vaccino

anti-Covid somministrate ieri; un dato di gran lunga superiore

al target minimo di 350mila fissato per quel giorno dalla

struttura del commissario Francesco Figliuolo. Di sabato si

assiste solitamente ad un calo delle somministrazioni, che si è

registrato anche ieri, ma in misura inferiore al passato:

venerdì erano state 554.956. Le stime delle vaccinazioni per i

primi 12 giorni di dicembre previste dal Commissario per le

Regioni (un minimo di 4,6 milioni di somministrazioni

complessive) sono state già ampiamente sopravanzate visto che,

quando manca ancora il dato di oggi, si è già a quota 5.129.537,

per una media di 466.322 al giorno. (ANSA).



