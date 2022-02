Vaccini: Bertolaso, campagna lombarda in dirittura finale

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 02 FEB – La campagna vaccinale della

Lombardia è “ormai in dirittura finale, perché la situazione più

difficile ce la siamo lasciata alle spalle” e tracciando un

parallelo calcistico tra la campagna vaccinale lombarda e la

Nazionale di Mancini alla vigilia dello spareggio per andare ai

Mondiali, “la squadra lombarda questo spareggio l’avrebbe già

stravinto”. Lo ha detto il coordinatore per la campagna

vaccinale della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, nel corso di

un’intervista realizzata per Lombardia Notizie a un anno dalla

sua nomina.

“È stato un anno importante – ha aggiunto Bertolaso -,

iniziato in salita, ma poi c’è stata una svolta: abbiamo dato un

metodo al lavoro, concentrando la vaccinazione nei grandi

centri, ci siamo affidati a Poste Italiane per il sistema di

prenotazione e poi lavorato giorno e notte. La Lombardia da

allora è diventata la locomotiva d’Italia per efficienza e

organizzazione. Merito del lavoro di squadra di tutte le realtà

di questo territorio”. (ANSA).



