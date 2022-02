Vaccini buttati e green pass falsi, medico ai domiciliari

Condividi l'articolo

(ANSA) – ASCOLI PICENO, 12 FEB – Avrebbe consentito a più

persone, anche provenienti da altre regioni, di ottenere il “Green pass”, attestando falsamente la somministrazione del

vaccino . Per questo un medico in servizio nella provincia di

Ascoli Piceno è finito agli arresti domiciliari. Una misura

disposta dal giudice per le indagini preliminari a conclusione

di un’articolata indagine della procura di Fermo ed eseguita dai

carabinieri del Nas di Ancona supportati dai colleghi del

comando di Ascoli Piceno. Falsità ideologica e materiale

commessa da pubblico ufficiale, peculato e truffa ai danni dello

Stato sono i reati ipotizzati a carico del medico. Perchè il

sospetto è che abbia anche buttato i vaccini anticovid ricevuti

dal servizio sanitario regionale e che non sarebbero stati

somministrati. (ANSA).



