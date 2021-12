Vaccini, corsa contro il tempo 6,3 milioni di dosi entro il 26. E da giovedì tocca ai bambini

Condividi l'articolo

Di fronte all’impennata di contagi e di vittime le Regioni devono accelerare sulla campagna vaccinale. Anche perché dal 16 partiranno le somministrazioni pediatriche e la copertura della fascia 5/11 anni viene ritenuta cruciale per rallentare la circolazione del coronavirus. La struttura commissariale indica gli obiettivi minimi per le prossime settimane. Dal 13 al 26 dicembre le Regioni dovranno somministrare 6,3 milioni di dosi di vaccino. Il commissario all’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, sprona i governatori affinché raggiungano come minimo 500mila dosi al giorno tra il 13 e il 17 dicembre, almeno 350mila il 18 e il 19, mezzo milione tra il 20 e il 24 dicembre e «soltanto» 300mila il 25 e il 26 visto che sono festivi. La Lombardia da sola dovrà superare nel periodo indicato le 280mila somministrazioni.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, invita alla prudenza. È stato superato «l’88% di prime dosi fra la platea vaccinabile mentre l’85% ha completato il ciclo vaccinale» ma, avverte il ministro, «siamo ancora in una fase non facile, la nuova ondata tocca in modo significativo l’Europa e anche nel nostro Paese c’è un’oggettiva crescita dei nuovi contagi».

Sono ancora 6.103.160 gli italiani totalmente scoperti. All’attenzione ancora la fascia tra i 40 e i 49 anni nella quale si trova il numero più alto di non vaccinati, 1.289.003 e quella 50-59 anni, 1.097.620 non protetti. Il super green pass ha spinto le prime dosi nell’ultima settimana come registrato dal report del governo: sono stati 244.302 gli italiani che hanno fatto la prima somministrazione.

Dal 16 (in alcune Regioni già dal 15) parte la campagna vaccinale pediatrica. Figliuolo fa sapere che è stata programmata «la distribuzione della prima quota di dosi del vaccino a uso pediatrico destinate all’Italia: 1,5 milioni di dosi disponibili a partire dal 15 dicembre 2021». Poi si aspetterà gennaio per le nuove forniture.

Il generale ricorda alle Regioni che va «considerata una platea potenziale di circa 3.600.000 bambini vaccinabili» e «al fine di armonizzare forniture e somministrazioni» la struttura commissariale sta da tempo collaborando con i pediatri e gli ospedali pediatrici «per definire le priorità e le modalità organizzative e assistenziali più adeguate all’utenza pediatrica». Anche per i bambini sono indicate precise priorità. Figliuolo spiega che la vaccinazione sarà aperta «a tutta la platea 5-11 anni» ma andrà data la priorità ai «bambini con elevata vulnerabilità al Covid-19 motivata da condizioni patologiche concomitanti-preesistenti». Saranno gli ospedali pediatrici o i reparti ospedalieri di pediatria di riferimento regionale a vaccinare i piccoli fragili. Subito dopo «i bambini con elevata vulnerabilità» si dovranno proteggere «i conviventi di soggetti immunocompromessi o con elevata vulnerabilità al Covid-19 per età o fragilità, nel rispetto del principio di massima precauzione». Andrà valorizzato «il ruolo dei pediatri di libera scelta» e dovranno essere creati «punti vaccinali pediatrici, ovvero percorsi dedicati alla vaccinazione pediatrica separati dai percorsi per l’utenza adulta».

Figliuolo sollecita «l’azione proattiva delle strutture ospedaliere pediatriche e dei pediatri sul territorio che, con un’attività coordinata di informazione e consulenza, potranno fornire chiare risposte alle famiglie per mettere in sicurezza anche questa fascia di popolazione». Parallelamente conclude Figliuolo deve procedere «la somministrazione delle dosi aggiuntive/prime dosi nella popolazione over 12 anni».

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte