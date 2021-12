Vaccini: Fvg, prime inoculazioni a bimbi il 16/2 a Trieste

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 11 DIC – “Le prenotazioni delle

vaccinazioni per i bambini in età pediatrica tra i 5 e gli 11

anni potranno essere effettuate a partire dalle 14 di martedì 14

dicembre, mentre la prima inoculazione per quanti rientrano in

questa fascia di età è prevista per giovedì 16 dicembre ad

alcuni pazienti del Burlo Garofolo di Trieste”. Ad annunciare

l’avvio della campagna vaccinale per i bambini in Friuli Venezia

Giulia è il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo

Riccardi. La platea potenzialmente vaccinabile in regione “è

formata da circa 68 mila bimbi”.

“L’attività di inoculazione – spiega Riccardi – prenderà il

via giovedì e si protrarrà per tre giornate durante le quali,

sotto il coordinamento dell’Irccs Burlo Garofolo, verranno

sottoposti a vaccinazione circa mille bambini. I primi a

ricevere il vaccino saranno i pazienti al momento ricoverati

all’istituto materno infantile del capoluogo regionale; dopo di

che il 18 dicembre le inoculazioni verranno effettuate al centro

vaccinale al Molo IV di Trieste. L’attività proseguirà il 19

dicembre all’Ente Fiera di Udine mentre il 20 dicembre sarà la

volta di Pordenone nella nuova sede della Cittadella della

salute”.

“Dopo questa prima fase di avvio – prosegue Riccardi –

l’attività procederà nelle giornate successive sul resto del

territorio regionale nei centri predisposti dalle tre Aziende

sanitarie”. (ANSA).



