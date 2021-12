Vaccini: in Sardegna le prime 6mila dosi per più piccoli

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAGLIARI, 11 DIC – “Il 15 dicembre arriveranno in

Sardegna le prime 6mila dosi di vaccino anti Covid per i bambini

di età compresa tra i 5 e gli 11 anni: si tratta di qualche

centinaio di dosi per provincia per iniziare, visto che la

platea in Sardegna si aggira sui 47mila, 14mila solo a

Cagliari”. Lo dice all’ANSA il commissario di Ares-Ats, Massimo

Temussi.

“Quelle che arriveranno sono microdosi e stiamo cercando di

organizzare il tutto in collaborazione con i pediatri – aggiunge

– stiamo anche organizzando l’apertura delle prenotazioni con

Poste: il via ci sarà presto”.

Intanto il nuovo hub di Sassari , in un solo giorno, ha toccato

il record di vaccinazioni con 1700 dosi: “La campagna sta

andando bene”; conclude Temussi. (ANSA).



