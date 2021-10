Vaccini: inchiesta ‘furbetti’, pm Bari chiede archiviazione

Condividi l'articolo









(ANSA) – BARI, 19 OTT – La Procura di Bari ha chiesto

l’archiviazione per 48 persone, i cosiddetti “furbetti” dei

vaccini Covid. Tra gli indagati per i quali dagli accertamenti

dei pm baresi è emersa “l’infondatezza” delle accuse ci sono gli

imprenditori baresi Domenico e Luigi De Bartolomeo, il primo ex

presidente di Confindustria Puglia, e Nicola Canonico. Ci sono

poi 34 persone, tra amministrativi e paramedici di studi medici,

due farmacisti, una guardia giurata e 8 dipendenti di Aqp. Agli

indagati erano contestati i reati di false dichiarazioni sulla

identità, truffa aggravata ai danni del Sistema sanitario

nazionale e falso ideologico. La gran parte di loro sono stati

vaccinati a gennaio 2021, quando le somministrazioni erano

riservate al personale sanitario ospedaliero e alle Rsa.

Dalle indagini è emerso che tutti sono stati contattati dalla

Asl o da associazioni di categoria per sottoporsi al vaccino,

sulla base di una interpretazione delle circolari regionali che

ha consentito di estendere la vaccinazione anche a persone in

contatto con gli ambienti sanitari, per esempio gli imprenditori

le cui imprese lavoravano alla manutenzione di reparti

ospedalieri. “Una scelta di valori – secondo i pm – proiettata

verso canoni economici ed utilitaristici non sempre direttamente

collegati alla fragilità dei soggetti cui somministrare la

vaccinazione” e “da censurare sotto il profilo della

opportunità”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte