Vaccini: Lombardia, entro fine anno un milione di terze dosi

(ANSA) - PERUGIA, 17 NOV - Sono stati 1.794 i vaccinati Covid con le terze dosi in Umbria nell'ultimo giorno, 8,27 per cento del totale, a fronte di 286 di prime, 85,57 per cento dei vaccinabili. Emerge dai dati sul portale della Regione. In 445 hanno invece concluso...