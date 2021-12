Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 DIC – Partite nel Lazio le prenotazioni

della dose di richiamo per i 16-17enni e per i 12-15enni con

fragilità. Secondo quanto si apprende, le prenotazioni sono

on-line con le consuete modalità. L’avvio delle prenotazioni del

booster per questa fascia era atteso dalla mezzanotte. (ANSA).



