Condividi l'articolo

Stanno arrivando da varie regioni le richieste per la riapertura degli hub vaccinali messi a disposizione dalla Difesa, così come era stato disposto mesi fa durante la prima fase della campagna vaccinale. In base agli assetti disponibili, saranno dunque autorizzate ulteriori aperture di questo tipo di strutture. Tra le prime regioni a chiedere un supporto in questo senso è stata la Calabria. E’ quanto si apprende da ambienti della Difesa.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte