‘Vado a caso’ nuovo singolo di Marco Ligabue

(ANSA) – BOLOGNA, 14 LUG – Esce ‘Vado a caso’, nuovo singolo

del cantautore reggiano Marco Ligabue, fratello di Luciano: il

brano farà parte del disco raccolta che uscirà in autunno e

racconterà i 50 anni del cantautore correggese. Da sempre

attento ai cambiamenti di linguaggio nella musica, l’artista ha

scritto il brano assieme a Danti, Fadi e a Leonardo Cristoni,

già coautore di ‘Altalena’. Il video, girato a Ferrovie Creative

di Carpi e diretto dal regista Fabio Fasulo di Freameatwork,

vede come ‘attore protagonista’ Federico Poggipollini, storico

chitarrista di Luciano Ligabue e grande amico di Marco. “In un

mondo dove si cerca continuamente la perfezione e dove si tende

a mostrare solo la parte migliore di noi – spiega – si corre il

rischio di parcheggiare i nostri errori. ‘Vado a caso’ invita a

vivere il mondo in maniera più scanzonata e spontanea, senza

vergognarsi dei propri sbagli”.

Marco Ligabue, reduce dall’esperienza di giudice nella

trasmissione di Canale 5 ‘All together now’, ha 270mila follower

su Facebook e oltre 62mila su Instagram. (ANSA).



