Vaiolo scimmie: E-R parte con vaccini, prime dosi a Bologna

(ANSA) – BOLOGNA, 09 AGO – Al via oggi in Emilia-Romagna la

vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie, ‘Monkeypox’,

pianificata sulla base delle linee guida ministeriali: la nota

inviata questa mattina dalla Direzione dell’assessorato alle

Politiche per la salute a tutte le Aziende sanitarie del

territorio fornisce le indicazioni operative sulla

somministrazione della prima tranche di 600 dosi di vaccino

Jynneos (MVA-BN) che il ministero della Salute ha assegnato alla

regione, dove i casi accertati ad oggi sono 67. Le prime

vaccinazioni saranno effettuate oggi stesso a Bologna,

seguiranno le altre Aziende sanitarie.

In base allo scenario epidemiologico attuale le categorie a

elevato rischio per le quali è prevista da subito – a livello

nazionale e quindi anche in Emilia-Romagna – l’offerta vaccinale

sono due: personale di laboratorio con possibile esposizione

diretta a Orthopoxvirus; persone gay, transgender, bisessuali e

uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (Msm),

identificati possibilmente tra coloro che afferiscono agli

ambulatori PrEP (Profilassi Pre-Esposizione)/HIV delle Unità

operative di malattie infettive e ai centri HIV (eventualmente

con il supporto dei Check Point laddove presenti sul territorio

e degli ambulatori IST- Malattie sessualmente trasmesse).

È prevista la somministrazione di due dosi di vaccino, solo a

persone maggiorenni, e tra la prima e la seconda deve

intercorrere un intervallo di almeno 28 giorni; per le persone

vaccinate in precedenza contro il vaiolo è necessaria, invece,

la somministrazione di una sola dose. (ANSA).



