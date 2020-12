Valanghe, morto scialpinista 73enne sulle Alpi svizzere

(ANSA) – AOSTA, 09 DIC – Uno scialpinista di 73anni è morto

ieri sulle Alpi svizzere dopo essere stato travolto da una

valanga. Secondo quanto riferito oggi dalla polizia del Cantone

Vallese l’incidente si è verificato nei pressi del colle des

Outannes, sopra il comprensorio sciistico di Crans-Montana.

L’uomo era residente nella zona. L’allarme era stato dato ieri

sera dalla famiglia preoccupata per il mancato rientro.

La vittima è stata individuata la scorsa notte, sotto un metro e

mezzo di neve, tramite il segnale del cellulare. Non aveva con

sé l’Artva, l’apparecchio di ricerca in valanga. Nel momento del

ritrovamento era ancora vivo, ma in grave stato di ipotermia. I

soccorritori hanno tentato invano di rianimarlo. (ANSA).



