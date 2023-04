Valconca. Banca Popolare Valconca, al vaglio progetto Cherry Bank

Condividi l'articolo

“Per noi è fondamentale capire quale sarà il progetto industriale di Cherry Bank, ottenere le necessarie risposte per le lavoratrici e i lavoratori e conoscere le azioni che verranno attuate per la valorizzazione del territorio. Faremo le necessarie valutazioni”. È quanto dichiarato all’ANSA dal segretario nazionale della Fabi e segretario coordinatore della Fabi di Rimini, Mattia Pari dopo la concessione dell’esclusiva negoziale all’istituto padovano per l’acquisto di Banca Valconca, Secondo Pari “in questi mesi, i commissari straordinari della Banca Popolare Valconca hanno dimostrato grande disponibilità di interlocuzione con tutti gli attori coinvolti”.