La Guardie zoofile, giacche verdi Rimini, da ieri sera sono in azione con i servizi in notturna per contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti nelle strade meno trafficate sul territorio della Valconca. Un servizio quantomai importante per scoraggiare una pratica vergognosa, ma purtroppo diffusa, che crea seri problemi all’ambiente e al vivere civile.