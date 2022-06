Valentino, si avvera sogno di sfilare a Trinità dei Monti

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 GIU – “Erano gli anni in cui nasceva la grande moda ma non esistevano i social. Io sono nato e cresciuto a Nettuno e per non perdere Donna sotto le stelle, l’unico evento che ti mostrava quel mondo, dormivo in città, la guardavo da fuori le transenne, schiacciato dalla gente, fino a notte e tornavo a casa in treno la mattina seguente. Quel sogno mi è rimasto dentro e oggi lo realizzo”. A rivelare il suo desiderio segreto è il direttore creativo di Valentino, Pierpaolo Piccioli, che ne parla nel corso della presentazione in Campidoglio, della sfilata della sua collezione Haute Couture F/W 2022/23, che si terrà l’8 luglio a Trinità dei Monti.

Presenti alla conferenza stampa anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’attrice Rossy De Palma, ambasciatrice della campagna Valentino Empathy nata durante la pandemia per dare sostegno all’Ospedale Spallanzani, il ceo di Valentino, Jacopo Venturini; l’assessore ai Grandi Eventi, Turismo Sport e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato. Il sindaco Gualtieri ha rivelato le operazioni con cui la maison Valentino sosterrà la città di Roma: “la sostituzione di due palme simbolo di piazza di Spagna, attaccate dal parassita del punteruolo rosso, e il restauro architettonico delle Terme di Caracalla, dove si svolgerà il ricevimento dopo la sfilata a Trinità dei Monti”. “Questo evento – ha aggiunto Onorato – è solo il calcio d’inizio perché faremo sistema con Milano e le altre città della moda e daremo il via ad una serie di eventi per tutto il mese di luglio. La sfilata di Valentino avrà una passerella ideale di 600 metri lineari, che andrà da via Gregoriana, scenderà sulla scalinata di Trinità dei Monti, attraverserà piazza di Spagna e terminerà a piazza Mignanelli”. “Per noi il giving back, il restituire è un valore cruciale – ha affermato il ceo di Valentino Venturini -. Per questo motivo ridaremo le due palme distrutte dai parassiti a piazza di Spagna e termineremo la serata con un ricevimento alle Terme di Caracalla, di cui finanzieremo il restauro architettonico. Inoltre faremo assistere alla sfilata gli studenti di cinque scuole di moda e design romane e apriremo gli archivi storici della maison dal 1950 al 1973, visitabili su prenotazione online”. (ANSA).



