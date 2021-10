Valigie con resti: gip scagiona figlio Taulant, archiviato

Condividi l'articolo









(ANSA) – FIRENZE, 08 OTT – Il gip di Firenze su richiesta del

pm Ornella Galeotti ha archiviato le accuse contro Taulant

Pasho, indagato per l’omicidio dei genitori Shpetim e Tauta

Pasho, scomparsi a Firenze nel 2015 e i cui resti vennero

ritrovati nel dicembre 2020 in valigie abbandonate in un campo

fra il carcere di Sollicciano e la superstrada

Firenze-Pisa-Livorno. Nell’inchiesta restano indagati la ex

fidanzata di Taulant Pasho, Elona Kalesha, e il fratello di lei,

Denis Kalesha. Elona Kalesha è in carcere dal dicembre 2020. Il

30 settembre il riesame ha rigettato l’appello presentato dai

difensori contro una decisione del gip di negare la

scarcerazione.

Secondo quanto appreso, nel corso delle indagini non

sarebbero emersi indizi di colpevolezza a carico di Taulant

Pasho per l’omicidio e l’occultamento dei cadaveri dei suoi

genitori. L’uomo interrogato dal pm Ornella Galeotti lo scorso

giugno nel carcere di Como, dove si trova detenuto per altra

causa. In quella circostanza avrebbe anche risposto a domande

circa il suo rapporto con la ex fidanzata Elona Kalesha. In

particolare, Taulant Pasho avrebbe riferito di aver ricevuto

indietro da Elona Kalesha, pochi giorni dopo la scomparsa dei

genitori una somma che le aveva prestato, pari a diverse

migliaia di euro e di come i suoi genitori fossero soliti

portare con loro molto denaro. Sempre secondo quanto appreso, il

33enne albanese avrebbe dichiarato di non sapere nulla

dell’interruzione di gravidanza a cui la donna si era sottoposta

pochi giorni prima che lui uscisse dal carcere di Sollicciano,

dove si trovava per reati di droga, e avrebbe negato con

decisione che il bambino potesse essere suo. Per un’ipotesi

accusatoria, Elona Kalesha avrebbe ucciso i genitori del suo ex

fidanzato per impedire che rivelassero al figlio che lei

aspettava un bambino da un altro uomo. (ANSA).



