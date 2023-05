Valmarecchia. Famiglie evacuate e persone isolate

Il sindaco Goffredo Polidori di Sant’Agata Feltria, uno dei comuni più colpiti dall’alluvione nel riminese, ha descritto una situazione drammatica: “Siamo alle prese con una ventina di frane, stanno crollando interi versanti e non riusciamo a riaprire molte strade”. Giovedì mattina, l’evacuazione di due famiglie è stata necessaria a causa dell’ordinanza del sindaco, che ha portato cinque persone a trovare rifugio altrove. Attualmente, due persone sono ospitate nel convento dei frati cappuccini, mentre altre tre si sono rivolte ai parenti a Sarsina.

La strada provinciale 8, che collega alla strada E45, è completamente chiusa al traffico a causa di tre frane. “Gli operatori non riescono a lavorare in sicurezza, rendendo tutto molto complicato”, ha affermato il sindaco. Nella frazione di Rosciano, ci sono 11 persone bloccate e raggiungibili solo a piedi, mentre la viabilità non è ancora stata ripristinata.

Anche le strade comunali da San Donato alla Marecchiola e la strada comunale Petrellese sono chiuse al traffico. Un uomo di 60 anni risulta isolato vicino al torrente Fanante a causa del crollo di un ponticello. “Siamo in costante contatto con lui”, ha spiegato il sindaco Polidori, “ci ha detto di avere abbastanza cibo e di essere in buone condizioni di salute. Cercheremo di raggiungerlo durante la giornata”.

Sul posto sono arrivate squadre della Protezione Civile del coordinamento di Piacenza per fornire assistenza. Il sindaco Polidori ha ringraziato la Protezione Civile e i frati cappuccini per aver messo a disposizione il loro convento. Con una superficie di quasi 80 chilometri quadrati, il Comune di Sant’Agata Feltria è il secondo più esteso della provincia ed è caratterizzato da una significativa fragilità idrogeologica. Il sindaco ha sottolineato come i maggiori danni si verifichino nelle aree in cui non sono stati ottenuti finanziamenti per interventi di manutenzione idrogeologica. Ha fatto un appello a considerare la montagna come una risorsa anziché un peso e ha espresso preoccupazione per un possibile spopolamento se non si interverrà per la tutela del territorio.