Valmarecchia. Il Comitato Valmarecchia futura fa i complimenti al neo sindaco di Rimini e gli domanda di tenere a mente le promesse fatte

COMPLIMENTI AL NEO SINDACO JAMIL SADEGHOLVAAD,

AL QUALE RICORDIAMO QUANTO DICHIARATO PRIMA DELLE ELEZIONI

A PROPOSITO DI MOBILITÀ E VIABILITÀ IN VALMARECCHIA

“Lei ha dichiarato che Rimini continuerà a correre. Aiuti noi a cominciare a farlo”.

Valmarecchia, 7 ottobre 2021 – Il Comitato Valmarecchia Futura si complimenta con Jamil Sadegholvaad per il successo elettorale ottenuto al primo turno e che oggi si insedia ufficialmente.

Sono complimenti fortemente interessati. Prima della consultazione Sadegholvaad è stato l’unico politico della bassa Valmarecchia ad esprimere chiaramente una posizione di apertura alla necessità di una connessione rapida fra il litorale e i territori interni. Gli altri restano in un silenzio inspiegabile, compresa la Provincia il cui presidente nei tour elettorali ha dispensato informazioni lontane dalla realtà, ‘vendendo’ spudoratamente il fatto che noi vorremmo quasi una nuova E45 al posto della Marecchiese, per metterci in cattiva luce. Nel frattempo proseguono e si accentuano traffico e pericolosità, col loro bollettino giornaliero di incidenti.

I complimenti sono ovviamente estesi a Stefano Zanchini e Mauro Giannini, confermati a Novafeltria e Pennabilli, già ben al corrente dell’emergenza Marecchiese.

Sadegholvaad disse, riferendosi alla Valmarecchia: “Torniamo ad arricchire ogni zona del territorio di servizi e opportunità per viverci. E non andare solo a fare la scampagnata della domenica“.

Bene, Sindaco Sadegholvaad, la aspettiamo ad uno dei prossimi tavoli nei quali potrà prendere coscienza che è davvero urgente accelerare l’iter impantanato su un ‘protocollo del nulla’ siglato a febbraio e su una convenzione che sta attorcigliandosi sull’interesse della Provincia di creare ostacoli continui, prigioniera del suo interesse a coordinare ciò che invece passa sopra la sua testa.

E magari, Sadegholvaad, potrà darci una mano a capire i motivi della censura cui è sottoposta la civile protesta del Comitato, con cartelli che lungo la strada spariscono ad una velocità sconosciuta per la strada. Infine, grazie ai buoni uffici della sua amministrazione, cercare di coinvolgere la Regione Emilia-Romagna in maniera ben più seria della censura messa in atto il giorno in cui l’Assessore Andrea Corsini saliva in tour elettorale in Valmarecchia.

Il Comitato, Sindaco, chiede un collegamento veloce, una mobilità all’altezza dei tempi. Quello che dichiarava lei nei mesi scorsi. Nella sua campagna elettorale ha ripetuto spesso che Rimini continuerà a correre, noi umilmente vorremmo solo cominciare a farlo.

COMITATO VALMARECCHIA FUTURA