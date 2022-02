Valmarecchia. La Snam sul metanodotto: «A fine lavori ripianteremo tutti gli alberi abbattuti»

Condividi l'articolo

«Il metanodotto Rimini-Sansepolcro? Nessuna minaccia per la Valmarecchia». A dichiararlo, dopo l’allarme lanciato da Riccardo Santolini, docente di Ecologia presso l’Università di Urbino, è Snam, la ditta incaricata dei lavori iniziati nel 2020. Al contempo segnala di realizzare «da 80 anni infrastrutture del gas naturale in tutto il Paese nel rispetto dell’ambiente e degli ecosistemi, riportando sempre i luoghi attraversati alle condizioni preesistenti». Modalità che, afferma, «verranno adottate anche per il metanodotto, compresa l’area boschiva (di 100 ettari ndr) che a cantiere ultimato sarà oggetto del completo ripristino vegetazionale, mettendo a dimora essenze arboree e arbustive autoctone». Infine, come specificato nell’Autorizzazione unica e nella Via, rilasciate a Snam, «le tecniche costruttive impiegate garantiranno piena funzionalità ecologica per fiume e versanti»…Corriere Romagna