Valmarecchia. Riziero Santi: “Le Giunte comunali di tutti i comuni coinvolti hanno approvato l’accordo per gli interventi sulla mobilità in Valmarecchia”

APPROVATE TUTTE LE DELIBERE

Le Giunte comunali di tutti i comuni coinvolti hanno approvato l’accordo per gli interventi sulla mobilità in Valmarecchia: Rimini, Santarcangelo, Verucchio, Poggio Torriana, Novafeltria, Casteldelci, Sant’Agata Feltria, Pennabilli, San Leo, Maiolo (ritardo tecnico), Talamello (ritardo tecnico). Non vale fare i doppio giochisti, i contenuti dell’accordo sono quelli sintetizzati nella seguente scheda e gli attacchi personali sono sintomo di mancanza di argomenti seri. Ora firmerò il decreto e convocherò l’incontro per la firma.