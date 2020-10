Vandalizza statua Madonna e posta sui social, denunciato

Con musica rap in sottofondo, si è arrampicato sull’altare mentre qualcuno lo filmava, ha raggiunto la statua della Madonna, rinchiusa in una nicchia di pietra e ha compiuto atti di vilipendio. Un diciottenne di Parma ha postato questa ‘impresa’ sul suo profilo Instagram e grazie anche alle videocamere di sorveglianza è stato identificato dai carabinieri della città emiliana e denunciato per offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento delle cose.

Il gesto del giovane è avvenuto nella chiesa di San Pietro, gioiello del neoclassico nella piazza centrale di Parma. Martedì pomeriggio è entrato nella chiesa, ha atteso che all’interno ci fossero solo lui e i suoi amici ed è salito sull’altare facendosi filmare. Tuttavia dopo poche ore è stato subito rintracciato dai militari. Ora le indagini proseguono per identificare il complice che lo ha ripreso.

—

