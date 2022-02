Vandalizzata corona vittime foibe a Pescara, tre denunciati

Condividi l'articolo

(ANSA) – PESCARA, 11 FEB – Tre persone, un uomo e due

donne, “ideologicamente schierati”, sono stati denunciati dalla

Digos di Pescara per avere danneggiato la scorsa notte una

corona di fiori deposta ieri in piazza Martiri Dalmati Giuliani

in occasione del Giorno del Ricordo per rendere omaggio agli

italiani morti nelle foibe. Lo rende noto il sindaco di Pescara,

Carlo Masci, in un post sul suo profilo Facebook.

Ieri mattina la Digos aveva fermato e allontanato alcuni

giovani che volevano intervenire durante la manifestazione

verosimilmente per contestare la commemorazione; il Questore di

Pescara, Luigi Liguori, aveva predisposto un servizio di

vigilanza nella zona per evitare danneggiamenti anche in

considerazione del fatto che l’anno scorso la corona deposta in

occasione della commemorazione delle vittime delle foibe era

stata vandalizzata in due circostanze.

“Questa mattina alle 7 il questore mi ha girato la foto del

danneggiamento – spiega il sindaco Masci all’ANSA – con la

corona gettata nella fontana e mi ha anche detto che siccome

aveva predisposto un servizio della Digos a ridosso della piazza

per i danneggiamenti dell’anno scorso. E aveva ragione visto che

sono stati bloccati e denunciati tre ragazzi due donne e un

uomo, che questa notte hanno agito in quel modo. Un gesto

inqualificabile, fuori da una logica di comunione, di concordia,

necessaria soprattutto in questi momenti storici Il 27 gennaio

abbiamo celebrato la Giornata della Memoria, ieri il giorno del

Ricordo, oggi sono qui a Colle Pineta per commemorare i nove

ragazzi fucilati dai nazisti, sempre in quel periodo buio del

mondo, dell’Italia e dell’Abruzzo. È un gesto inqualificabile da

parte di persone che sono fuori alla storia e fuori dal mondo,

che pensano che le cose si risolvano on gesti violenti

inqualificabili, invece di ragionare in termini di pace, di

serenità , di uguaglianza”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte