Vanessa attacca Obama, ‘hai tradito le promesse sul clima’

(ANSA) – ROMA, 08 NOV – “Quando avevo 13 anni, nel 2009,

avevi promesso 100 miliardi di dollari per finanziare la lotta

al cambiamento climatico. Gli Stati Uniti hanno tradito le loro

promesse, questo costerà perdite di vite umane in Africa”. Lo

scrive l’attivista Vanessa Nakate su Twitter postando un video

di 12 anni fa in cui l’allora presidente Barack Obama

interveniva alla Cop15 assicurando politiche per combattere il

cambiamento climatico. “Il paese più ricco della Terra non

contribuisce abbastanza ai fondi salvavita”, prosegue

l’attivista attaccando: “Tu vuoi incontrare i giovani della

COP26. Noi vogliamo i fatti”. (ANSA).



—

