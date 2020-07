Vanessa Paradis e Winona Ryders difendono Depp a processo

(ANSA) – LONDRA, 16 LUG – Vanessa Paradis e Winona Ryders non

credono alle accuse di violenza domestica rivolte nei confronti

di Johnny Depp dall’ex moglie Amber Heard. E sono scese in campo

nel processo per diffamazione intentato dall’attore americano a

Londra contro il tabloid britannico Sun – che nel 2018 lo bollò

come “picchiatore coniugale” – per difenderlo a spada tratta

nella loro esperienza di amiche e di sue ex compagne storiche.

La testimonianza più decisa – nell’ennesima udienza di una

causa trasformatasi in questi giorni in scontro senza esclusione

di colpi sul racconto della breve vita in comune fra Depp e la

Heard, con accuse incrociate su chi sia stata la vittima e chi

l’aggressore in una relazione viziata da alcol e droga – è stata

quella della Paradis. La quale ha ricordato di conoscere Johnny

Depp da 25 anni, di essere stata “sua partner per 14, di aver

cresciuto con lui due figli” e di conoscerlo come una persona “generosa, attenta, gentile e non violenta”. Non solo: Paradis

ha anche bollato come “oltraggiose” le accuse contro di lui.

Winona Ryders da parte sua ha premesso di “non essere stata

ovviamente presente” nelle vicende del matrimonio fra Depp e la

Heard. Ma ha comunque rivendicato di considerare lui tuttora il

suo “miglior amico, dopo aver fatto coppia per 4 anni”, e di non

averne mai subito comportamenti “aggressivi”. “Non voglio

chiamare bugiarda nessuno – ha concluso – ma dalla mia

esperienza con Johnny mi è impossibile credere che certe

orribili accuse siano vere”. (ANSA).



