Variety incorona i Maneskin, riportano gloria al rock

(ANSA) – NEW YORK, 10 NOV – “Ecco i Måneskin, la band italiana che ha osato e ha riportato il rock negli Stati Uniti”.

E’ titolo che Variety ha scelto per il suo profilo dei quattro artisti romani reduci dal successo a Las Vegas dove hanno aperto il concerto dei Rolling Stones. Secondo la rivista il successo della band è all’apparenza una storia tipica di oggi, diventare virale su internet, ottenere un contratto, diventare ‘mainstream’. “Tuttavia – si sottolinea nell’articolo – il viaggio dei Måneskin è tutt’altro che ordinario” e Victoria De Angelis (basso), Ethan Torchio (percussioni), Thomas Raggi (chitarra) e Damiano David (voce) sono sbarcati in America “letteralmente con i piedi per terra”.

Il profilo di Variety ripercorre le tappe della cavalcata del gruppo negli Stati Uniti, dal The Tonight Show with Jimmy Fallon all’Ellen DeGeneres Show, poi il concerto di New York al Bowery Ballroom, quello di Los Angeles al Roxy, dove in passato hanno suonato anche i Guns N’ Roses. “E’ stato fantastico esibirsi in un luogo così iconico – ha detto Damiano a Variety – non solo per i Guns N’ Roses ma anche per tutte le altre leggende (della musica, ndr) che si sono esibite qui. Ti dà la consapevolezza che stai facendo qualcosa di grande, una figata ed è una bella sensazione”.

A proposito invece alla performance di apertura al concerto degli Stones all’Allegiant Stadium, Victoria ha ricordazto che aveva cercato di vedere la band di Mick Jagger al Circo Massimo di Roma. “Non avevo i biglietti all’epoca – ha detto – quindi andai lì cercando di intrufolarmi dalla recinzione. Non ebbi successo ma riuscii a vederli in un paio di canzoni”. “Da adolescente che fa l’intrusa – commenta Variety – a gruppo che ha aperto il concerto (degli Stones, ndr) è uno dei molti momenti significativi che la band ha provato”. (ANSA).



