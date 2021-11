Variety, Sting verso vendita catalogo musicale a Universal

Condividi l'articolo









(ANSA) – NEW YORK, 18 NOV – Sting è in trattative per vendere

il suo catalogo musicale per 250 milioni di dollari. Secondo

quanto scrive Variety ad acquisirlo dovrebbe essere la Universal

Music Publishing tuttavia ci sono anche possibilità che il

catalogo resti alla Sony Music Publishing, dove si trova

attualmente.

Se la trattativa andrà in porto, sarebbe un successo commerciale

per la UMPG la quale circa un anno fa si è aggiudicata il

catalogo di Bob Dylan per circa 400 milioni di dollari. La Sony,

da parte sua invece, ha acquistato il catalogo di Paul Simon per

una cifra che non è stata resa pubblica. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte