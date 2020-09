(ANSA) – ANCONA, 16 SET – Un incendio di vaste proporzioni è

divampato, per causa ancora in corso di accertamento, nella zona

portuale di Ancona.

Le fiamme sono partite intorno alle 00:35 da un capannone.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco

di Ancona, Macerata e Pesaro con autobotti e autoscale. Si sono

sentiti anche dei boati. Non ci sono vittime né feriti.



—

